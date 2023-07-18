أزمة جديدة لواشنطن.. جندي أمريكي يفرُّ إلى كوريا الشمالية هربًا من إجراء تأديبي

وتفصيلاً، قال الكولونيل إيزاك تايلور، المتحدث باسم القوات المسلحة الأمريكية في كوريا، إن جنديًّا أمريكيًّا كان في رحلة عند المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتَيْن "عَبَر بإرادته، ودون تصريح من إدارة خط ترسيم الحدود العسكرية، إلى جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية الشعبية".