أزمة جديدة لواشنطن.. جندي أمريكي يفرُّ إلى كوريا الشمالية هربًا من إجراء تأديبي

قال مسؤولون أمريكيون إن جنديًّا أمريكيًّا يواجه إجراءات تأديبية؛ إذ فرَّ إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، ويُعتقَد أنه محتجَز لدى بيونغ يانغ؛ ما تسبب في أزمة جديدة لواشنطن مع الدولة المسلحة نوويًّا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، قال الكولونيل إيزاك تايلور، المتحدث باسم القوات المسلحة الأمريكية في كوريا، إن جنديًّا أمريكيًّا كان في رحلة عند المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتَيْن "عَبَر بإرادته، ودون تصريح من إدارة خط ترسيم الحدود العسكرية، إلى جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية الشعبية".
وأضاف تايلور: "نعتقد أنه محتجز حاليًا في كوريا الشمالية الديمقراطية، ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذه الواقعة"، في إشارة إلى جيش كوريا الشمالية.
وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الجندي كان من المقرر أن يواجه إجراءات تأديبية من الجيش الأمريكي.
وحدَّدت صحيفة دونغ-إيه إلبو، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، هوية الشخص على أنه ترافيس كينغ، وهو جندي من الدرجة الثانية في الجيش الأمريكي. وفيما بعد حذفت الصحيفة الاسم.
وقالت شبكة "سي. بي. إس. نيوز" إنه قبل الحادث كانت تجري مرافقة الجندي إلى الولايات المتحدة؛ كي يخضع لتأديب، لكن بعد المرور بأمن المطار عاد بطريقة ما، وتمكن من الانضمام إلى الجولة الحدودية.
ويأتي فرار الجندي في وقت حساس، يشهد توترات شديدة في شبه الجزيرة الكورية، ومع وصول غواصة أمريكية مزوَّدة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًّا إلى كوريا الجنوبية في زيارة نادرة، في تحذير لكوريا الشمالية حول أنشطتها العسكرية.
وتختبر كوريا الشمالية صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وتضمنت التجارب إطلاق صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات، يعمل بالوقود الصلب الأسبوع الماضي.
وتقع المنطقة الأمنية المشتركة في حدود منطقة منزوعة السلاح، فصلت الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية 1950-1953.
وتحظر وزارة الخارجية الأمريكية على مواطنيها دخول كوريا الشمالية "بسبب استمرار الخطر الجاد بالاعتقال والاحتجاز طويل الأجل للمواطنين الأمريكيين".
وطُبِّق الحظر بعدما احتجزت السلطات الكورية الشمالية الطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير خلال جولة في البلاد.
وتُوفي وارمبير في 2017 بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.