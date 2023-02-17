اندلاع حريق في الصالة رقم ١ بمطار نيويورك يتسبّب في إلغاء الرحلات

أعلن مطار "جي إف كي"؛ مطار نيويورك، أن صالة السفر رقم 1 ستكون مغلقة، اليوم الجمعة، على خلفية اندلاع حريقٍ صغيرٍ، مساء أمس الخميس، تسبّب في تأجيل وإلغاء أكثر من ١٣٠ رحلة خلال الساعات الماضية.