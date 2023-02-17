اندلاع حريق في الصالة رقم ١ بمطار نيويورك يتسبّب في إلغاء الرحلات

أعلن مطار "جي إف كي"؛ مطار نيويورك، أن صالة السفر رقم 1 ستكون مغلقة، اليوم الجمعة، على خلفية اندلاع حريقٍ صغيرٍ، مساء أمس الخميس، تسبّب في تأجيل وإلغاء أكثر من ١٣٠ رحلة خلال الساعات الماضية.
وقال حساب المطار الأمريكي على "تويتر"، اليوم: الصالة ستكون مغلقةً حتى الانتهاء من التحقيقات وإصلاح الاعطال، وعلى المسافرين التواصل مع شركات الطيران قبل الانتقال إلى المطار لمعرفة حالة رحلاتهم.
ويظهر الموقع الإلكتروني للمطار، أنه تمّ تحويل عشرات الرحلات الجوية، التي كان من المقرر وصولها اليوم، إلى مطارات أخرى.
يُذكر أن الصالة رقم ١ تخدم ٣١ شركة طيران، من ضمنها الخطوط السعودية والمصرية والمغربية والتركية.