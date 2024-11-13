الكويت تُدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت دولة الكويت، التصريحاتِ التي أطلقها أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات فيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.