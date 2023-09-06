لم يُصنع منها سوى ثلاثة فقط.. لاعب كرة قدم يشتري أغلى سيارة بالعالم

وبحسب المصدر فإن لاعب كرة القدم الأرجنتيني اشترى لنفسه سيارة رولز رويس، التي لم يُصنع منها سوى ثلاثة نماذج، بطلب من رجل أعمال مختص في تجارة الأحجار الكريمة، ويقال إن "جاي زي" مغني الراب الشهير ونجمة البوب بيونسيه، اشتريا واحدة منها.