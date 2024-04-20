هل وقع عَمُّ "بايدن" ضحية لآكلي لحوم البشر؟ البيت الأبيض يوضح

تحدث البيت الأبيض، عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أثار بها الجدل قبل أيام، عندما رجح أن يكون عمه الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، قد وقع ضحية لآكلي لحوم البشر، بعد إسقاط طائرته فوق غينيا الجديدة.