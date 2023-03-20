"إف بي آي" تعتقل المسؤول عن الاختراق الإلكتروني لمكاتبها في 2021

وتَمَكن موقع "بومبورين" من الولوج إلى خوادم البريد الإلكتروني لـ"إف بي آي"، وإرسال آلاف التحذيرات الأمنية السيبرانية المزيفة، كما أنه تم ربطه أيضًا باختراق شبكة "إنفراجارد" التابعة لـ"إف بي آي" في 2022، والتي تسببت في بيع بيانات الاتصال الخاصة بما يزيد على 80 ألفًا من الأعضاء التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.