"إف بي آي" تعتقل المسؤول عن الاختراق الإلكتروني لمكاتبها في 2021

أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية اعتقالها المسؤول عن الاختراق الإلكتروني والسيبراني لمكاتب مباحث التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي" في 2021.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، نقلًا عن مصادر في "إف بي آي"، قولها إن عملاءها اعتقلوا كونور بريان فيتزباتريك؛ للاشتباه في إدارته "بريتش فورمز"، وإدارته موقع "بومبورين" المسؤول عن أكثر عمليات الاختراق شهرة في الذاكرة الحديثة؛ بما في ذلك عمليات اختراق مرتبطة بمكاتب "إف بي آي" ذاتها.
وتَمَكن موقع "بومبورين" من الولوج إلى خوادم البريد الإلكتروني لـ"إف بي آي"، وإرسال آلاف التحذيرات الأمنية السيبرانية المزيفة، كما أنه تم ربطه أيضًا باختراق شبكة "إنفراجارد" التابعة لـ"إف بي آي" في 2022، والتي تسببت في بيع بيانات الاتصال الخاصة بما يزيد على 80 ألفًا من الأعضاء التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
كما يرتبط أيضًا موقع "بومبورين" كذلك في 2022، باختراق بيانات 7 ملايين مستخدم على تويتر.
ومن المتوقع أن يمثُل فيتزباتريك أمام محكمة فيدرالية في جلسة محاكمة أولية يوم 24 مارس الجاري.