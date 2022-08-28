وزير طيران عربي يعتذر لراكب بسبب "حقيبة تالفة".. وهنا التفاصيل

وكتب الراكب تفاصيل ما حدث على صفحته بموقع "فيسبوك"، الذي يُبيِّن أنه يعمل أستاذًا جامعيًّا، وقال إنه وصل إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصوله إلى المطار اتجه لاستلام حقيبة السفر الخاصة به من على سير الحقائب والأمتعة، وعند رؤية الحقيبة صُدم؛ لرؤية حقيبة السفر تالفة تمامًا، هي وكل محتوياتها!