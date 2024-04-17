استخدمته أمريكا لأول مرة لصد هجوم إيران على "إسرائيل".. شاهد قدرات الصاروخ "SM-3"
كشفت مجلة "إنترسبت" الأمريكية أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة الأولى" في عمليات قتالية، صاروخها من طراز "SM-3" المضاد للصواريخ الباليستية، وذلك لصد الهجوم الإيراني على "إسرائيل".
وحسب موقع "الحرة"، أشار التقرير إلى أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية أطلقت الصاروخ لأول مرة في عملية قتالية، خلال اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأوضحت المجلة أنه تم إطلاق "ما بين 4 إلى 7" صواريخ (SM-3)، من المدمرتين الأمريكيتين "آرلي بيرك" و"يو إس إس كارني" الموجودتين في البحر المتوسط.
من جانبه، صرح وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الثلاثاء: "أطلقنا صواريخ من طراز SM-2 وطراز SM-6، وخلال عطلة نهاية الأسبوع أطلقنا صواريخ SM-3، في أول اعتراف باستخدام هذا الطراز الأخير.
وصواريخ SM-3 من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصصة لإطلاقها من أنظمة محمولة على متن سفن.
يمكن للصاروخ اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى قدرته على استهداف الأقمار الاصطناعية الواقعة بالقرب من مدار الأرض. ودخل الصاروخ الخدمة عام 2014، ويصل طوله إلى 6.55 أمتار.
وبرز اسم SM-3 عندما أجرت الولايات المتحدة تجربة اعتراضًا لصاروخ باليستي متوسط المدى، في أكتوبر 2018، التي تكللت بالنجاح.
ويعتبر صاروخ "SM-3" جزءا من منظومة "Aegis" البحرية الدفاعية للصواريخ البالستية، والتي اعتمدتها كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وعارضت روسيا نشرها في دول مثل بولندا عام 2009.
وكانت إيران قد شنّت، الأحد، هجمات على "إسرائيل" بنحو 300 مقذوف، من بينها 110 صواريخ باليستية.
وأعلنت "إسرائيل" أنه تم اعتراض "نحو 99 بالمائة" من المقذوفات، التي تضمنت أيضًا طائرات مسيرة وصواريخ كروز، لافتةً إلى سقوط بعض منها داخل البلاد، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة.