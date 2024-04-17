استخدمته أمريكا لأول مرة لصد هجوم إيران على "إسرائيل".. شاهد قدرات الصاروخ "SM-3"

وأعلنت "إسرائيل" أنه تم اعتراض "نحو 99 بالمائة" من المقذوفات، التي تضمنت أيضًا طائرات مسيرة وصواريخ كروز، لافتةً إلى سقوط بعض منها داخل البلاد، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة.