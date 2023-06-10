الهند تعلن حالة التأهب غرب البلاد استعدادًا لإعصار شديد جدًّا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم (السبت)، حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذّر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار "بيبارجوي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأوضحت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت "بيبارجوي" "عاصفة شديدة جدًّا"، أن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.
ورجّحت في بيان أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًّا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.