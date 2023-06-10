الهند تعلن حالة التأهب غرب البلاد استعدادًا لإعصار شديد جدًّا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم (السبت)، حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذّر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.