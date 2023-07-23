بينهم 10 أطفال.. جندي كونغولي يقتل 14 مدنيًا بالرصاص بعد حضورهم جنازة ابنه

وتفصيلاً، نقلت وكالة فرانس برس أن الجندي عنصر من قوات البحرية، حيث "فجع" بابنه الذي قضى ودفن بغيابه قبل يوم من وصوله إلى قرية نياكوفا، المشهورة بصيد السمك والواقعة في نطاق منطقة دجوغو، على بعد نحو 65 كلم إلى الشرق من بونيا، عاصمة إقليم إيتوري.