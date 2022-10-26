تعرَّف على أغنى رئيس وزراء بريطاني في التاريخ

عمل رئيس الوزراء الجديد كمصرفي في "جولدمان ساكس" وكان شريكاً في صندوقَي "إدارة استثمار الأطفال" وTheleme Partners، بعد أن درس في أكسفورد وستانفورد في الولايات المتحدة. على الرغم من أنه كسب الملايين خلال مسيرته المهنية كمصرفي، فإن معظم ثروته الحالية تأتي من زواجه من الوريثة الهندية الغنية أكشاتا مورتي؛ التي تملك أسهماً بنحو مليار دولار في شركة "إنفوسيس" التي تقدّر قيمتها اليوم بـ100 مليار دولار.