هل يمكن للحيوانات استشعار الزلازل قبل وقوعها؟.. العلماء يجيبون

الحيوانات كانت "فائقة النشاط"

في دراسته التي راجعها الأقران والتي نُشرت في عام 2020، قام الباحثون بوضع أجهزة إلكترونية على أبقار وكلاب وأغنام في مزرعة إيطالية لمراقبة تحركاتها على مدار عدة أشهر عندما تم اكتشاف الزلازل في مكان قريب.