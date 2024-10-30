حريق في حوض لبناء غواصات نووية.. الشرطة البريطانية طالبت السكان بالبقاء في أماكن مغلقة

وقالت الشرطة: إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان، إثر الحريق الذي اشتعل في الحوض التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز"، ببلدة بارو إن فيرنيس الساحلية، دون ورود أي تقارير عن وقوع إصابات أخرى.