حريق في حوض لبناء غواصات نووية.. الشرطة البريطانية طالبت السكان بالبقاء في أماكن مغلقة

أعلنت الشرطة بمقاطعة كمبريا البريطانية، الأربعاء، أن حريقًا اندلع بعد منتصف الليل في حوض لبناء السفن، والذي يتم فيه بناء غواصات نووية، داعية الناس في المناطق القريبة للبقاء بأماكن مغلقة.
وقالت الشرطة: إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان، إثر الحريق الذي اشتعل في الحوض التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز"، ببلدة بارو إن فيرنيس الساحلية، دون ورود أي تقارير عن وقوع إصابات أخرى.
وأوضحت الشرطة أنه لا وجود لأي "خطر نووي"، باعتبار أن الحريق وقع داخل حوض بناء السفن الذي يبني الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
ونصحت الشرطةُ الأشخاصَ الذين يعيشون في الجوار بالبقاء في الداخل وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس": فإنّ حوض بناء السفن، الذي يبلغ عمره 150 عامًا، يقع على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب لندن، ويعمل على بناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية، لصالح البحرية الملكية البريطانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى بناء الغواصات القليلة التي تحمل الصواريخ النووية البريطانية في ذلك الحوض.