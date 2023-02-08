خبراء: الزلازل أزاحت تركيا وحرّكتها نحو الغرب 3 أمتار

"في هذه الحالة، كان عنف الاهتزاز على السطح قويًّا بما يكفي لجعل المباني تنهار، وهو على الأرجح الطريقةُ التي فُقدت بها معظم الأرواح. وربما كانت هناك انهيارات أرضية أيضًا في التضاريس الجبلية".