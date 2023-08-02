محطات
فيديو صادم.. شاهد ما حدث للطائرات في مطار بكين الدولي
كشف فيديو صادم عن وقوف الطائرات في مياه الفيضان بمطار بكين داشينغ الدولي، وذلك بعد أن ضرب إعصار دوكسوري العاصمة الصينية، ما تسبّب في تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية من المطار.
وحسب تليفزيون "سي سي تي في" الصيني، فقد أدت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ الجمعة الماضي، إلى مقتل 11 شخصاً، في حين اعتبر 27 في عِداد المفقودين".
كما تسبّبت الأمطار الناجمة عن إعصار دوكسوري في حدوث فيضانات في مطار بكين داشينغ الدولي يوم الإثنين.
وتسبّبت الأمطار الغزيرة في إلغاء 200 رحلة جوية، وتأجيل 600 رحلة أخرى في مطار بكين، كما تسبّبت في إغلاق 100 طريق عام.