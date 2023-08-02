فيديو صادم.. شاهد ما حدث للطائرات في مطار بكين الدولي

كشف فيديو صادم عن وقوف الطائرات في مياه الفيضان بمطار بكين داشينغ الدولي، وذلك بعد أن ضرب إعصار دوكسوري العاصمة الصينية، ما تسبّب في تأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية من المطار.