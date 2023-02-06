زلزال سوريا.. 371 وفاة و1089 إصابة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السورية أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين قد أسفر عن 371 وفاة و1089 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن سقوط الضحايا والمصابين كان في محافظات: حلب، واللاذقية، وحماة، وطرطوس.
وكان المدير العام للمركز الوطني السوري لرصد الزلازل رائد أحمد، قد قال إنه من المتوقع حدوث مزيد من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، لكنه أكد أنها ستكون "هزات ضعيفة".
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هزات ارتدادية "حدثت وستحدث تباعًا، لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع".
وأوضح أنه "يمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها؛ لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة".