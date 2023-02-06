زلزال سوريا.. 371 وفاة و1089 إصابة حتى الآن

وكان المدير العام للمركز الوطني السوري لرصد الزلازل رائد أحمد، قد قال إنه من المتوقع حدوث مزيد من الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، لكنه أكد أنها ستكون "هزات ضعيفة".