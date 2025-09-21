مطار بروكسل يتعرض لهجوم سيبراني جديد و إلغاء 44 رحلة

تعرض مطار بروكسل الدولي اليوم, لاضطرابات جديدة في حركة الطيران إثر هجوم سيبراني، استهدف مزود خدمات خارجي معتمد في أنظمة التسجيل والصعود إلى الطائرات؛ مما أدى إلى إلغاء (44) رحلة من أصل (257) رحلة مبرمجة عند المغادرة, إضافة إلى إلغاء أو تحويل بعض الرحلات عند الوصول.