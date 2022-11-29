في 30 صورة: إثارة داخل الملعب وأخرى خارجه.. أزياء المونديال ما بين غرابتها وأناقتها

وتنوعت الأزياء المونديالية؛ فمنها ما حمل تمائم المنتخبات المشاركة ورموز ألقابهم، ومنها ما عبّر عن التقاليد والثقافة الشعبية والحضارية لكل بلد، فيما تفنن عددٌ من الجماهير غير العربية في ارتداء الغترة والعقال والثوب العربي بألوان منتخباتهم وبلدانهم المميزة، في صورة من صور الاندماج في الثقافة العربية.