شك في حريق بطائرة وإرسال سيارات إطفاء.. والسبب أغرب ما يمكن

ووفق وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال"، أبلغ الطاقم سلطات المطار التي دفعت بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الطائرة للتحقق من الرائحة، التي اتضح أنها نابعة من زجاجة طلاء الأظافر.