"الصحة العالمية": مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية حول العالم

كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية، أبرزها القلق والاكتئاب، وفقًا لتقريرين حديثين صدرا بعنوان "الصحة النفسية في عالم اليوم" و"أطلس الصحة النفسية 2024".
وأكد المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مواجهة هذه التحديات تمثل أولوية عاجلة في مجال الصحة العامة، مشيرًا إلى أن معدلات الاضطرابات النفسية ارتفعت في جميع البلدان والمجتمعات، وأثرت في مختلف الفئات بغض النظر عن العمر أو الدخل.
وأوضح أن القلق والاكتئاب من أكثر الاضطرابات شيوعًا بين الرجال والنساء على حد سواء، مؤكدًا أن المنظمة ستكثف جهودها لدعم تحول جذري في نظم الصحة النفسية حول العالم.
وبيّن تقرير "أطلس الصحة النفسية 2024" أن العديد من الدول أحرزت تقدمًا ملحوظًا منذ عام 2020 في تطوير السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالصحة النفسية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا المجال الحيوي.