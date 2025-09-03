"الصحة العالمية": مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية حول العالم

وأكد المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مواجهة هذه التحديات تمثل أولوية عاجلة في مجال الصحة العامة، مشيرًا إلى أن معدلات الاضطرابات النفسية ارتفعت في جميع البلدان والمجتمعات، وأثرت في مختلف الفئات بغض النظر عن العمر أو الدخل.