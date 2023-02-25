قام بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم.. شاهد لحظة ترحيل رئيس نادي الزمالك المصري إلى السجن

في مصر قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بترحيل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إلى السجن، لتنفيذ فترة عقوبته، وهي الحبس شهرًا بعد قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدّم على حُكم حبسه، في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، أيدت محكمة النقض، حُكمها الصادر ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر، في إدانته بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قام بتسليم نفسه إلى "التنفيذ" لنيابة النقض أمام محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب -رئيس النادي الأهلي- وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي سَبَق الحكم في إحداها بالحبس حضوريًّا لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أقام العديد من الدعوى القضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ لاتهامه بالسب والقذف في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية.