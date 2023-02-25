قام بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم.. شاهد لحظة ترحيل رئيس نادي الزمالك المصري إلى السجن

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قام بتسليم نفسه إلى "التنفيذ" لنيابة النقض أمام محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب -رئيس النادي الأهلي- وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي سَبَق الحكم في إحداها بالحبس حضوريًّا لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.