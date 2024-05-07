أكبر جائزة أمريكية.. شاهد صورًا مؤلمة لـ"حرب غزة" منحت "رويترز" جائزة بوليتزر الصحفية

فازت وكالة "رويترز" بجائزة بوليتزر، عن فئة صور الأخبار العاجلة، عن الصور المؤلمة للحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر؛ حيث تُعتبر من أرفع الجوائز في الصحافة الأمريكية.