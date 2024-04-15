"مستقبل الولايات المتحدة هناك".. ناسا تُصدر إعلاناً كبيراً حول المريخ اليوم

وقالت ناسا إنها ستؤجل تأكيد الميزانية النهائية للمهمة والجدول الزمني حتى الانتهاء من المراجعة، وتهدف المهمة (MRS) إلى نقل تربة المريخ إلى الأرض، لكن تقدمها كان غير مؤكد منذ انتقاد "الميزانية غير الواقعية" العام الماضي.