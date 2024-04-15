"مستقبل الولايات المتحدة هناك".. ناسا تُصدر إعلاناً كبيراً حول المريخ اليوم

تستعد وكالة ناسا لإصدار إعلان كبير اليوم، قد يكشف عن مستقبل مهمة الولايات المتحدة القادمة إلى المريخ بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلاً عن "ديلي ميل".
وتستضيف وكالة الفضاء الأمريكية مؤتمراً إعلامياً عبر الهاتف حول مهمة Mars Return Sample، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
وسيقدم مدير ناسا، بيل نيلسون، والمدير المساعد لمديرية المهام العلمية نيكي فوكس، التحديث الأول عن حالة المشروع.
وقالت ناسا إنها ستؤجل تأكيد الميزانية النهائية للمهمة والجدول الزمني حتى الانتهاء من المراجعة، وتهدف المهمة (MRS) إلى نقل تربة المريخ إلى الأرض، لكن تقدمها كان غير مؤكد منذ انتقاد "الميزانية غير الواقعية" العام الماضي.
ومع ذلك، يثير إعلان اليوم الآمال في أن تكشف ناسا عن الجدول الزمني والميزانية للمرحلة التالية من هذه المهمة العلمية الصعبة.
وتقول ناسا: إن العينات يمكن أن تساعد في الإجابة عن أحد أكبر أسئلة استكشاف الفضاء: "هل هناك حياة خارج الأرض؟" وأن عودة العينات ستساعد أيضاً في البحث عن علامات الحياة القديمة".