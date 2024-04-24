حمراء وبرتقالية وبينهما البحر المتوسط.. شاهد ما فعلته رياح الصحراء الإفريقية في ليبيا واليونان

وفي درنة، أعلنت حالة التأهب، وحثت السلطاتُ الناسَ على البقاء في منازلهم بسبب ضعف الرؤية. وأفادت التقارير بأن آثار العاصفة قد وصلت إلى الشرق حتى غرب مصر.