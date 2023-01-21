"عيون خفية تفتش في هاتفك".. ماذا يريدون منك؟ وما المستحيل السابع؟!

من جهته، يقول رئيس الاتحاد اللبناني للمعلومات والاتصالات كميل مكرزل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": إن الثروة هذه الأيام تكمن في مدى القدرة على جمع "معلومات" لاستثمارها في أماكن أخرى، وهذا تحديدًا ما تفعله الكثير من شركات التقنية الكبرى التي تقدم خدمات وتطبيقات للمستخدمين، يكون هدفها الأساسي جمع بيانات يمكن استثمارها في أمور أخرى؛ مشيرًا إلى أن هذه البيانات تعتبر أساس القاعدة التي تجني منها الشركات الأرباح عبر إيصال الإعلان المناسب لكل شخص على طبق من فضة.