محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة: حالتها مستقرة بعد الجلطة

وفي إجابتها على سؤال بشأن تعاملها مع الشائعات خلال حياتها الفنية، قالت الفهد :"في البداية كنت أستشيط غضبًا من الشائعات، خاصة تلك المرتبطة بالوفاة، وأتذكّر موقفًا حدث معي، فلم أكن موجودة في المنزل وهاتفي الخاص كان مغلقًا، وانتشرت شائعة وفاتي، وحاولت بناتي الوصول إليّ للاطمئنان عليَّ، وعندما فتحت الهاتف قرأت رسائل كثيرة حول وفاتي، وتكرّر الأمر مع أكثر من فنان، وهو ما يثير الغضب الشديد، لأن هناك أشخاصًا يترصّدون الفنان ويتصيّدون أخطاءه".