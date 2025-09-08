محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة: حالتها مستقرة بعد الجلطة

نفى محامي الفنانة حياة الفهد الإعلامي خالد الراشد رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُناع الترفيه ، مايشاع حول دخولها لمرحلة الغيبوبة مشيراً أن حالتها مستقرة ومازالت تحت أجهزة العناية المركزة.
وقال : أصيبت الفنانة حياة الفهد بجلطة ، ومنذ العارض الصحي حتى الآن وهي تشعر بعائلتها وتحاول الحركة من سريرها.
وكشف "الراشد" عن حجم الانزعاج الذي تعانيه أسرتها وأحفادها جراء الشائعات المتكررة بدخولها في غيبوبة ، مطالباً الكل بالدعاء لها بالشفاء.
يشار أن الفنانة حياة الفهد، قد اتخذت في حياتها عامة موقفًا واضحًا من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت أنها تفضّل البٌعد عنها، مكتفية فقط بحساب رسمي وحيد على تطبيق إنستغرام.
وقالت "الفهد" في تصريحات سابقة لها :" مواقع التواصل أصبحت مكانًا للتحدث عن أي حدث بشكل سلبي، ولا أحب متابعة السلبيات التي تحدث والموضوعات غير اللائقة وغير المفهومة، لذا لا أميل إليها، وليس لدي وقت لهذا".
وفي إجابتها على سؤال بشأن تعاملها مع الشائعات خلال حياتها الفنية، قالت الفهد :"في البداية كنت أستشيط غضبًا من الشائعات، خاصة تلك المرتبطة بالوفاة، وأتذكّر موقفًا حدث معي، فلم أكن موجودة في المنزل وهاتفي الخاص كان مغلقًا، وانتشرت شائعة وفاتي، وحاولت بناتي الوصول إليّ للاطمئنان عليَّ، وعندما فتحت الهاتف قرأت رسائل كثيرة حول وفاتي، وتكرّر الأمر مع أكثر من فنان، وهو ما يثير الغضب الشديد، لأن هناك أشخاصًا يترصّدون الفنان ويتصيّدون أخطاءه".