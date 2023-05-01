الكويت.. وزير الدولة: "التكويت" مستمر حتى الوصول إلى "صفر" وافدين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة، الاستمرار في تكويت كل القطاعات والإدارات في البلدية، مشددًا على أن البلدية ملتزمة بتطبيق قرار ديوان الخدمة في هذا الشأن، وهي تسير وفقًا لجدول زمني محدّد، على أن تصل إلى ما نسبته "صفر" موظف وافد يعمل في المجالات التي يستطيع الموظف المواطن أن يشغلها.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن "الشعلة" أنه طلب تزويده بأعداد الموظفين الوافدين العاملين في أفرع المحافظات؛ للنظر في مدى الحاجة لهم، وإمكانية إحلال الكوادر الوطنية مكانهم، مبينًا أن "تكدّس الموظفين الوافدين محصور بنسبة أكبر في الأفرع، أما باقي القطاعات والإدارات فأعدادهم تم تقليصها في الفترة الأخيرة".
وأضاف أنه طلب إعداد دراسة شاملة عن كيفية فتح المجال أمام الكوادر الهندسية الوطنية، وإمكانية استقطابهم، خصوصًا أن هناك توجهًا لتمكين المهندسين الكويتيين الشباب من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في إنجاز المشاريع الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى العمل على معالجة مشكلة نقص المفتشين في بعض الإدارات المهمة في البلدية، وتحديدًا قطاع النظافة.