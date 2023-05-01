الكويت.. وزير الدولة: "التكويت" مستمر حتى الوصول إلى "صفر" وافدين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي فهد الشعلة، الاستمرار في تكويت كل القطاعات والإدارات في البلدية، مشددًا على أن البلدية ملتزمة بتطبيق قرار ديوان الخدمة في هذا الشأن، وهي تسير وفقًا لجدول زمني محدّد، على أن تصل إلى ما نسبته "صفر" موظف وافد يعمل في المجالات التي يستطيع الموظف المواطن أن يشغلها.