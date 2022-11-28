فيديو إنقاذ الطيار.. شاهد اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء وما فعلته في واشنطن

سقطت طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد، بعد نحو 30 ميلًا شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير، مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الأسلاك.