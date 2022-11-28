فيديو إنقاذ الطيار.. شاهد اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء وما فعلته في واشنطن
سقطت طائرة صغيرة على خطوط الكهرباء عالية الجهد، بعد نحو 30 ميلًا شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل كبير، مع مواصلة أجهزة الإنقاذ العمل حتى الليل لإنقاذ الأشخاص على متن الطائرة التي لا تزال معلقة في الأسلاك.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند: إن الطائرة تحطمت في نحو الساعة 5.30 مساء بالتوقيت المحلي في أجواء ضبابية ورطبة في قرية مونتجمري.
وقد عَلِقت الطائرة في خطوط الكهرباء الحية على ارتفاع 100 قدم عن الأرض.
وأدى سقوط الطائرة على الأسلاك إلى انقطاع الكهرباء عما يتراوح بين 85 ألفًا و90 ألف شخص؛ وذلك طبقًا لما ذكرته شركة بيبكو للمرافق في منطقة واشنطن. وتم إغلاق الطرق، وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة.
وقال مسؤولو الإطفاء في البداية إن شخصين كانا على قيد الحياة ولكنهما محاصران داخل الطائرة على الرغم من أن رئيس الإطفاء رفض فيما بعد تأكيد عدد الركاب.