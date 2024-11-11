اعتقال إسرائيلي بالبرازيل وصف عُمالاً بالقرود.. "عامِلوه كما يعاملون الفلسطينيين"

ألقت قوات الأمن البرازيلية القبض على سائح إسرائيلي في مدينة باهيا بعد أن وصف عمالاً من ذوي البشرة السوداء بـ"القرود".
ووصف السائح الإسرائيلي رجلين أسودين بـ "القرود"، وتم احتجازه من قبل المواطنين حتى وصول الشرطة العسكرية، وعند إلقاء القبض عليه، عرض على الشرطة مبلغاً قدره 300.00 ريال برازيلي كرشوة، وفق "روسيا اليوم".
وتم توثيق الواقعة في مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل وأثار غضباً، وعلق نشطاء: "يجب أن يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يعاملون بها الفلسطينيين؛ الحبس دون طعام ولا ماء".