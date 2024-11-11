اعتقال إسرائيلي بالبرازيل وصف عُمالاً بالقرود.. "عامِلوه كما يعاملون الفلسطينيين"

ووصف السائح الإسرائيلي رجلين أسودين بـ "القرود"، وتم احتجازه من قبل المواطنين حتى وصول الشرطة العسكرية، وعند إلقاء القبض عليه، عرض على الشرطة مبلغاً قدره 300.00 ريال برازيلي كرشوة، وفق "روسيا اليوم".