رجّح أن يكون في مصر ولبنان .. خبير الزلازل الذي توقع زلزال تركيا

بعد أن توقع بزلزال تركيا وسوريا المدمر، عاد الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس المتخصص في الزلازل لإثارة القلق بعد آخر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب بشأن توقعاته للفترة المقبلة للزلازل التي قد تشهدها المنطقة.
وأثار بعض القلق بشأن حدوث زلازل في مصر أو لبنان، حيث تحدث عن ازدياد في الهزات الأرضية منذ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، بالإضافة إلى نشاط زلزال في لبنان والعراق وإيران وبعض الدول الأخرى.
وأضاف هوغربيتس أن هناك تغيرًا في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة بعد زلزال تركيا.
وتابع: "تسألني الناس هل سيحدث زلزال كبير في لبنان أو حتى مصر، وأنا أقول إنه في النهاية نعم؛ لأنه إذا نظرنا إلى تاريخ هذه البلدان فهي معرضة لنشاط زلزالي كبير، ولكن لا يمكن الجزم بناءً على النشاط الأخير إذا كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات، فلا أحد يعرف حقًا".
وكان هوغربيتس قد توقع زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من حدوثه ذكر خلالها الدول التي ستتأثر بالزلزال.