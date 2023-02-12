رجّح أن يكون في مصر ولبنان .. خبير الزلازل الذي توقع زلزال تركيا

وتابع: "تسألني الناس هل سيحدث زلزال كبير في لبنان أو حتى مصر، وأنا أقول إنه في النهاية نعم؛ لأنه إذا نظرنا إلى تاريخ هذه البلدان فهي معرضة لنشاط زلزالي كبير، ولكن لا يمكن الجزم بناءً على النشاط الأخير إذا كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات، فلا أحد يعرف حقًا".