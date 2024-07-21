طبيب: الرصاصة تركت جرحًا بعرض سنتيمترين في أذن ترامب

وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الإفادة التي كتبها طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، وهو الآن نائب يميني متشدد عن ولاية تكساس، تُعتبر إحدى الإفادات التفصيلية عن الإصابة التي تعرض لها ترامب عندما أطلق شاب النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا قبل أسبوع؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.