بريطانيا.. مكافأة 50 ألف إسترليني لمن يُدلي بمعلومات عن امرأة عربية مختفية

وأضافت أنها لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء "هدير" على قيد الحياة؛ مشددة على أن الفرضية الحالية التي تعمل وفقًا لها؛ أن السيدة تعرضت لعنف متعمد ولم تعد حية.