"كورونا" يُنهي حياة 912 صينيًّا خلال 6 أيام

وأظهرت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "ذي لانست" الطبية المتخصصة، أنه لم يظهر أي متحور جديد لكوفيد-19 في بكين في الأسابيع التي أعقبت تخلي الصين عن سياستها "صفر كوفيد" نهاية العام الماضي، وفقًا لـ"فرانس برس".