"كورونا" يُنهي حياة 912 صينيًّا خلال 6 أيام

أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المستشفيات الصينية بين الثالث والتاسع من فبراير (شباط) الجاري بلغ 912 وفاة.
وأظهرت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "ذي لانست" الطبية المتخصصة، أنه لم يظهر أي متحور جديد لكوفيد-19 في بكين في الأسابيع التي أعقبت تخلي الصين عن سياستها "صفر كوفيد" نهاية العام الماضي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون صينيون، وحللت 413 عينة من بكين بين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) و20 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه لا يوجد دليل على ظهور متحورات جديدة خلال هذه الفترة.