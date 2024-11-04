"أصوات طقطقة الركبة".. هل هي مقلقة طبياً؟ دراسة حديثة تجيب

ويشير الباحث الرئيسي، غامون كوتش، إلى أن عدم ارتباط الصوت بالألم يعني عدم خطورته، مشدداً على أهمية الاستمرار في الحركة والنشاط، حيث إن الركبة الصاخبة قد لا تشكل أي ضرر مباشر وفق ما نشرته العربية نت.