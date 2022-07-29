نيويورك: جدري القردة تهديد وشيك للصحة العامة

وقالت مفوضة الصحة بولاية نيويورك، ماري.ت. باسيت، في بيان نشر على موقع وزارة الصحة بالولاية: "استنادًا إلى الانتشار المستمر للفيروس، الذي زاد بسرعة وأثر في المقام الأول على السكان الذين تم تحديدهم على أنهم رجال يمارسون الجنس مع رجال، والحاجة إلى لقاحات الحكومة المحلية، فقد أعلنت أنا أن جدري القرود يمثل تهديدًا فوريًا للصحة العامة في جميع أنحاء الولاية نيويورك".