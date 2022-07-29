نيويورك: جدري القردة تهديد وشيك للصحة العامة

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية أن جدري القردة يمثل "تهديدًا وشيكًا للصحة العامة"، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وقالت مفوضة الصحة بولاية نيويورك، ماري.ت. باسيت، في بيان نشر على موقع وزارة الصحة بالولاية: "استنادًا إلى الانتشار المستمر للفيروس، الذي زاد بسرعة وأثر في المقام الأول على السكان الذين تم تحديدهم على أنهم رجال يمارسون الجنس مع رجال، والحاجة إلى لقاحات الحكومة المحلية، فقد أعلنت أنا أن جدري القرود يمثل تهديدًا فوريًا للصحة العامة في جميع أنحاء الولاية نيويورك".
ولفتت المسؤولة الصحية الأمريكية المحلية إلى أن هذا يعني أن الإدارات الصحية المحلية المشاركة في أنشطة الاستجابة والوقاية ستكون قادرة على الحصول على تعويض إضافي من الولاية بعد استخدام مصادر التمويل الفيدرالية والمحلية الأخرى للحد من انتشار الفيروس بين سكان الولاية.