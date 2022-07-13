المنظمة الدولية للهجرة تكشف نفوق 1.5 مليون رأس ماشية في إثيوبيا بسبب الجفاف

كما حذر المكتب الأممي من أن الوضع قد يتدهور أكثر، حيث تشير التوقعات إلى أن موسم الأمطار في أكتوبر- ديسمبر 2022 قد يفشل أيضًا، مما يؤدي إلى وضع غير مسبوق وكارثي لم يشهد القرن الإفريقي مثله في التاريخ الحديث.