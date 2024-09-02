شاهد.. نمر يهاجم امرأة في منتزه ترفيهي بأستراليا
نُقِلت امرأة إلى المستشفى بعد أن تعرضت لهجوم نمر في منتزه ترفيهي بولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم الاثنين.
وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قال متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند إنه تم استدعاء المسعفين إلى متنزه دريم وورلد الترفيهي في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم (الاثنين)، بعد بلاغ عن وقوع حادث يتعلق بنمر.
وذكروا أن عاملة في الثلاثينيات من العمر أصيبت بعدة جروح وخدوش عميقة في ذراعها، وتم نقلها إلى مستشفى قريب وهي في حالة مستقرة.
ويُعَد متنزه دريم وورلد الترفيهي، الذي يقع على بُعد 50 كم جنوب مدينة بريسبان عاصمة الولاية، الأكبر في أستراليا.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنه يستضيف تسعة نمور سومطرية وبنغالية.
وأكد متحدث باسم دريم وورلد أن الضحية مدربة على التعامل مع النمور.
وقال إن "تركيز دريم وورلد الفوري ينصبّ على دعم عضو الفريق"؛ مبينًا أن "هذا كان حادثًا معزولًا ونادرًا، وسنجري مراجعة شاملة بناء عليه".
وكان قد توفي أربعة أشخاص في متنزه دريم وورلد الترفيهي في أكتوبر 2016 بعد تعطل لعبة مائية. وتم فرض غرامة على الشركة المشغلة للحديقة في عام 2020 بقيمة 3.6 ملايين دولار أسترالي (2.4 مليون دولار أمريكي) بعد إقرارها بالذنب في تهم تتعلق بالسلامة بسبب الوفيات.