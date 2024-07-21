بلورات صفراء نقية.. "ناسا" تتحدث عن اكتشاف "غير مسبوق" في المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن اكتشاف وصفته بـ"غير المسبوق" على سطح كوكب المريخ.
وأوضحت "ناسا"؛ وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مركبة الفضاء "كيوريوسيتي" المخصصة لاستكشاف المريخ، عثرت عن طريق الصدفة على "بلورات كبريتية نقية".
وأشار أحد علماء المشروع إلى أن هذه البلورات الصفراء النقية، لا ينبغي أن تكون موجودة على سطح المريخ، والأمر يحتاج للدراسة الوافية حتى نفهم كيف ظهرت.
وتحدثت "ناسا" عن أنه تم العثور على الكبريت النقي على المريخ، حينما كانت المركبة تسير دون قصد فوق مجموعة من الصخور، وأظهرت الصور أن المنطقة مملوءة بتلك البلورات على ما يبدو.
وأضافت "ناسا": "لم يتم رؤية عنصر الكبريت بمفرده هناك من قبل، فتلك البلورات تتشكل في نطاق ضيق فقط".
وقال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي: "إن العثور على حقل من الحجارة المصنوعة من الكبريت النقي، يشبه العثور على واحة في الصحراء".
وتابع: "لا ينبغي أن يكون هناك؛ لذلك علينا الآن أن نشرح ذلك. إن اكتشاف أشياء غريبة وغير متوقعة هو ما يجعل استكشاف الكواكب أمرًا مثيرًا للغاية".
ولفت إلى أن المركبة أخذت عينة من تلك البلورات لدراستها عن كثب، وإن كان هناك مشكلة في أنها كانت "هشة للغاية".