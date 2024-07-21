بلورات صفراء نقية.. "ناسا" تتحدث عن اكتشاف "غير مسبوق" في المريخ

وتحدثت "ناسا" عن أنه تم العثور على الكبريت النقي على المريخ، حينما كانت المركبة تسير دون قصد فوق مجموعة من الصخور، وأظهرت الصور أن المنطقة مملوءة بتلك البلورات على ما يبدو.