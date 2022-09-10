نيوزيلندا.. القارب اصطدم بحوت والنتيجة 5 قتلى

وقالت الشرطة المحلية: إن غواصين لها انتشلوا جثث كل من لقوا حتفهم، مضيفة أن جميع الناجين وعددهم ستة أشخاص، في حالة مستقرّة في مركز صحي محلي، ونقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة كرايستشيرش كإجراء احترازي.