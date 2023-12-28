الرد اعتقالات.. شاهد "تظاهرات مؤيدة لفلسطين" تغلق طرقًا مؤدية لمطارين أمريكيين

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين طرقًا مؤدية إلى مطارين دوليين في نيويورك ولوس أنجلوس؛ مما أدى لعرقلة حركة المرور.
وأوقفت المظاهرات سيارات على مشارف مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك؛ حيث اضطر بعض المسافرين للسير على الأقدام من أجل تجاوز الازدحام المروري، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 62 شخصًا في كلا الاحتجاجين.
ورفع نشطاء لافتات تُطالب بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم؛ مما أدى إلى توقف حركة المرور على طريق "فان ويك" السريع المؤدي إلى مطار كينيدي لمدة 20 دقيقة تقريبًا؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
وقال ستيف بيرنز، المتحدث باسم إدارة ميناء نيويورك ونيوجيرسي: إن 26 شخصًا اعتُقِلوا في الاحتجاجات بسبب السلوك غير المنضبط وإعاقة حركة مرور المركبات، وأرسلت الإدارة حافلتين لمساعدة المسافرين الذين تم احتجازهم ولم يستطيعوا الوصول إلى المطار.
وبالتزامن مع احتجاجات نيويورك، أُغلق طريق رئيسي يؤدي إلى مطار لوس أنجلوس من قِبَل مجموعة أخرى من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، والذين جلبوا صناديق قمامة ودراجات بخارية وحطامًا إلى أحد الشوارع.