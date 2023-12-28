الرد اعتقالات.. شاهد "تظاهرات مؤيدة لفلسطين" تغلق طرقًا مؤدية لمطارين أمريكيين

وأوقفت المظاهرات سيارات على مشارف مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك؛ حيث اضطر بعض المسافرين للسير على الأقدام من أجل تجاوز الازدحام المروري، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 62 شخصًا في كلا الاحتجاجين.