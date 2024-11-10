احذر المقلاة الهوائية.. جاسوس منزلي يكشف الخصوصية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

فقد أبرزت الدراسة أن هذه المقالي تُصنَّف بمعايير مختلفة، تتعلق بخصوصية وأمن البيانات؛ وهو ما كشف عن سهولة حصول الشركات على موافقة المستخدمين على مشاركة بياناتهم دون معرفة دقيقة بخطورة ذلك. وهذه النتائج تعكس تحديات جديدة للخصوصية في ظل انتشار الأجهزة الذكية داخل المنازل.