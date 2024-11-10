احذر المقلاة الهوائية.. جاسوس منزلي يكشف الخصوصية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

في عالم الذكاء الاصطناعي المتسارع لا يبدو مستغربًا أن تتحول بعض الأجهزة المنزلية إلى أدوات مراقبة غير متوقعة، مثل المقلاة الهوائية.
ووفقًا لدراسة حديثة، نشرتها الـ"ديلي ميل"، تم تحليل ثلاثة أنواع من المقالي الهوائية المتصلة بالإنترنت. وكشف التحليل عن قدرة هذه الأجهزة على تتبُّع الموقع بدقة، والتسجيل الصوتي للمحادثات اليومية، وإرسال البيانات إلى الشركة المصنعة عبر التطبيقات الذكية.
فقد أبرزت الدراسة أن هذه المقالي تُصنَّف بمعايير مختلفة، تتعلق بخصوصية وأمن البيانات؛ وهو ما كشف عن سهولة حصول الشركات على موافقة المستخدمين على مشاركة بياناتهم دون معرفة دقيقة بخطورة ذلك. وهذه النتائج تعكس تحديات جديدة للخصوصية في ظل انتشار الأجهزة الذكية داخل المنازل.