زلزال بقوة 5.6 درجات يهز شمال باكستان ويُجبر السكان على مغادرة منازلهم

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الشطر الشمالي من باكستان، ما تسبب بحالة من الذعر دفعت السكان إلى الخروج من منازلهم.



وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال وقع على عمق 120 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش داخل الأراضي الأفغانية.



وشعر بالهزة الأرضية سكان عدة مناطق باكستانية، أبرزها إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد، والعاصمة إسلام آباد، إلى جانب أجزاء من إقليم البنجاب.



ولم تُسجّل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية، بحسب الجهات الرسمية، إلا أن الهزة تسببت بحالة هلع مؤقتة في المناطق المتأثرة.