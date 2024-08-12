معظم مدن العالم ستكون محرومة من تنظيم الأولمبياد.. تعرف على أغرب سبب

وترى منظمة "كربون بلان" أنه بحلول سنة 2050، فإن إقامة الألعاب الصيفية في المدن الواقعة في الجزء الشرقي من أمريكا قد يشكّل خطرًا صحيًّا كبيرًا على الرياضيين؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى الحد الذي يوصي الخبراء بإلغاء الأحداث الرياضية.