بالفيديو.. حكم "الليغا" يطرد زميله السابق في واقعة نادرة

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، توجهت الأنظار إلى دكة بدلاء خيتافي، بعد أن ظن كثيرون أن الطرد كان موجّهًا إلى مدرب الفريق خوسيه بوردالاس، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم، إلا أن تقرير اللقاء كشف أن البطاقة الحمراء كانت بحق ميخوتو غونزاليس، الذي يشغل حاليًا منصب مفوض المباريات بالنادي.