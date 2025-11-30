بالفيديو.. حكم "الليغا" يطرد زميله السابق في واقعة نادرة

شهدت الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" واقعة استثنائية ونادرة، حين أشهر حكم المباراة أليخاندرو هيرنانديز البطاقة الحمراء في وجه زميله السابق، الحكم الدولي المعتزل إنريكي ميخوتو غونزاليس، خلال لقاء خيتافي وضيفه إلتشي على ملعب "كوليسيوم".
وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، توجهت الأنظار إلى دكة بدلاء خيتافي، بعد أن ظن كثيرون أن الطرد كان موجّهًا إلى مدرب الفريق خوسيه بوردالاس، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم، إلا أن تقرير اللقاء كشف أن البطاقة الحمراء كانت بحق ميخوتو غونزاليس، الذي يشغل حاليًا منصب مفوض المباريات بالنادي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن القرار جاء بسبب مسؤولية غونزاليس عن سلوك جامعي الكرات خلال الشوط الثاني، الذين تسببوا في تأخيرات متكررة لاستئناف اللعب، وهو ما وثقه الحكم في تقريره الرسمي.
يُذكر أن ميخوتو غونزاليس (66 عامًا) يُعد من أبرز الأسماء التحكيمية في إسبانيا، إذ بدأ مسيرته في "الليغا" عام 1995، وأدار 263 مباراة قبل أن يعتزل عام 2010 عقب قيادته لنهائي كأس الملك بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد.
كما شغل سابقًا منصب حكم دولي منذ عام 1999، وأدار مباريات بارزة في بطولات أوروبية، كان أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 في إسطنبول بين ليفربول وميلان، الذي عُرف بعودة "الريدز" التاريخية.
ومنذ عام 2019، تولّى غونزاليس مهامه كمفوض لمباريات خيتافي، ليجد نفسه في موقف نادر وطريف: طرد من الملعب على يد زميله السابق في سلك التحكيم.