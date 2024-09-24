على خطى "التجارة" السعودية.. الكويت تستدعي 5 شواحن "ANKER"

جدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودية، كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن استدعاء شواحن متنقلة وبطاريات مغناطيسية من نوع "ANKER"، للطرازات (A1642، A1647، A1652).