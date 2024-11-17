بعد مناقشة الكونغرس لفيديو "كائنات فضائية بالكويت".. باحث كويتي: الأمريكيون أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل
أكد الباحث الكويتي الدكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أن الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل، وذلك في تعليقه على جلسة عقدها الكونغرس الأمريكي، الخميس الماضي، ناقش فيها وجود مقطع مصور وثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت.
وحسب قناة "العربية"، فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أثارت مشاهد لما قيل إنها محاولة تصدٍّ أمريكية لأطباق طائرة قبالة الكويت، تعليقات عدد من الكويتيين على مواقع التواصل.
فقد تناقل البعض على منصة "إكس" فيديو قيل إنه يصور هذه المواجهة، وسط استغراب تام وتساؤلات.
وحسب "العربية"، أتى ذلك، بعدما شهدت جلسة في الكونغرس الأمريكي، الخميس الماضي، الحديث عن وجود مقطع مصور وثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت، وحفظ على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية لنقل المعلومات السرية.
فيما أكد الصحافي الأمريكي مايكل شيلينبرغر خلال تقديمه أدلة أمام المجلس حول الظواهر الشاذة غير المحددة التي باتت تسمى (UAPS)، وهو المصطلح المفضل الآن للأجسام الغريبة (UAPS)، أن مصدرًا موثوقًا كشف له خلال الأسابيع الماضية تلك اللقطات.
وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاغون أشارت سابقًا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ملمحة إلى أنها "كائنات فضائية أو أطباق طائرة".
وتشكل مسألة وجود كائنات فضائية أو أطباق طائرة موضوعًا إشكاليًا، وغير مثبت علميًا بشكل قاطع حتى الآن.
الأمريكيون أشغلونا
وفي مقابلة عبر الفيديو، عبّر الدكتور محمد قاسم عن دهشته، وتساءل: "لماذا يشغلنا الكونغرس الأمريكي بأمور ليس عليها أي أدلة علمية؟ الأمريكيون لم يعرضوا الفيديو الذي أخبرونا أنه التقط حديثًا، بل عرضوا لقطات قديمة".
وقال "قاسم" المستشار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: "أتمنى أن يقدم الأمريكيون أدلة على وجود الكائنات الفضائية، لكن لم يحدث".
وأكد "قاسم"، أنه عندما يعرض الأمريكيون الفيديوهات ويتعامل معها العلماء، وقتها نتحدث عن الظاهرة بصورة علمية، أم قبل ذلك فلا شيء.