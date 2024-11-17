بعد مناقشة الكونغرس لفيديو "كائنات فضائية بالكويت".. باحث كويتي: الأمريكيون أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل

أكد الباحث الكويتي الدكتور محمد قاسم عميد أكاديمية دبي للمستقبل، أن الأمريكيين أشغلونا بأمور ليس عليها أي دليل، وذلك في تعليقه على جلسة عقدها الكونغرس الأمريكي، الخميس الماضي، ناقش فيها وجود مقطع مصور وثق ظهور جسم غريب يخرج قبالة سواحل الكويت.