أمريكا أولًا و"الرابع" مفاجأة للجميع.. تعرّف على أقوى الأساطيل البحرية في 2023

حصلت الولايات المتحدة على 323.9 نقطة في التصنيف الجديد وهي أعلى حصيلة من النقاط؛ وذلك نظرًا لامتلاكها مزيجًا واسعًا من القطع البحرية والغواصات؛ فهناك 243 وحدة بحرية نشطة تشمل 11 حاملة للطائرات، و68 غواصة، و70 مدمرة، وغيرها من القطع الحربية.