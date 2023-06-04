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بالفيديو.. كلاب تنقذ منزل صاحبها من هجوم ثعبان ضخم
أنقذت أربعة كلاب أليفة صاحبها من هجوم ثعبان يبلغ طوله 10 أقدام (3 أمتار)، على حديقة منزله وحيواناته في تايلاند.
وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، واجهت أربعة كلاب أليفة بشجاعة ثعبانًا في حديقة منزل بتايلاند.
وحدثت الواقعة يوم 30 مايو الماضي، في محافظة أدون تاني شمالي شرق تايلاند.
وحسب الصحيفة، فهذا النوع من الثعابين يتغذى على الفئران والدجاج والطيور الصغيرة.
وحاصرت الكلاب الثعبان الذي كان يختبئ خلف أواني النباتات، وعندما سمع صاحب المنزل ريترونج كونراجيت، 61 عامًا، النباح المستمر لكلابه، خرج ليرى ما يحدث، وفوجئ الرجل برؤية الثعبان يرفع رأسه وهو محاط بكلاب.
وعلى الفور، قام "كونراجيت" باستدعاء صيادي الزواحف الذين أمسكوا الثعبان، وقاموا بإطلاقه في الغابة لاحقًا.