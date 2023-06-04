بالفيديو.. كلاب تنقذ منزل صاحبها من هجوم ثعبان ضخم

وحاصرت الكلاب الثعبان الذي كان يختبئ خلف أواني النباتات، وعندما سمع صاحب المنزل ريترونج كونراجيت، 61 عامًا، النباح المستمر لكلابه، خرج ليرى ما يحدث، وفوجئ الرجل برؤية الثعبان يرفع رأسه وهو محاط بكلاب.