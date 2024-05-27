زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وقال المركز الوطني الأمريكي للإنذار من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) إنه لا يوجد تهديد من أمواج مد عاتية جراء الزلزال، استنادًا إلى المعلومات المتاحة.
وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 111 كيلومترًا؛ فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.