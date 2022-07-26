محاولة للسيطرة.. أمريكا تدرس احتمال فرض حالة الطوارئ بسبب جدري القرود

وأبلغت مصادر الصحيفة، بحسب روسيا اليوم، بأن بعض مسؤولي الإدارة قالوا إن فرض حالة الطوارئ ستسمح لهم بجمع بيانات أكثر دقة عن انتشار الفيروس، لكن آخرين يعتبرون مثل هذه الخطوة رمزية أكثر، ويجادلون بأنه من غير المرجّح أن تساعد على حل الوضع مع اللقاحات ومشكلات العلاج.